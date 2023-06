DLA Piper e Bird & Bird con Nord/LB, MSE Solar e Envalue nel project financing per 48 MW di fotovoltaico









DLA Piper e Bird & Bird hanno assistito, rispettivamente, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, e le società Parco Solare Friulano 3 e Parco Solare Friulano 4, in qualità di beneficiari, indirettamente controllate dagli sponsor MSE Solar GmbH e Envalue GmbH nel finanziamento in project finance per Euro 40 milioni di due impianti fotovoltaici, denominati rispettivamente "Manzano", distinto in due sottosezioni, e "Fornasilla", distinto in quattro sottosezioni, da realizzarsi nei Comuni di Manzano e Remanzacco (UD) per una potenza aggregata complessiva pari a 48 MW.



Quattro sottosezioni sono risultate aggiudicatarie della tariffa incentivante, mentre si prevede, per le altre due sottosezioni, la sottoscrizione di un PPA a lungo termine ovvero una vendita dell'energia c.d. merchant.



DLA Piper ha agito con un team internazionale e multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli che, coadiuvato dagli avvocati Francesco Chericoni e Alessandra Fanelli, si è occupato della documentazione finanziaria italiana e della revisione dei contratti di progetto. La partner Germana Cassar, coadiuvata dall'avvocato Alessia Marconi, si è occupata della due diligence amministrativa. Il partner Andrea Di Dio ha seguito gli aspetti fiscali. Il partner Wolfram Distler e la senior associate Gabriela von Wietersheim, della sede di Francoforte, hanno seguito gli aspetti di diritto tedesco.



Gli sponsor e le società beneficiarie sono stati assistiti in relazione alla documentazione finanziaria e alla negoziazione dei contratti di progetto da Bird & Bird, con un team guidato dal counsel Michele Arruzzolo e coordinato dal partner Pierpaolo Mastromarini, responsabile del settore Energy & Utilities in Italia, con il supporto dell'associate Vincenzo Maria Giorgio. Il partner Alexander Wojtek e l'associate Gregor Jentsch della sede di Amburgo hanno seguito gli aspetti di diritto tedesco. L'assistenza fiscale è stata prestata da Bernoni Grant Thornton con un team composto dal senior manager Marco Pane e dai consulenti Maria Teresa Vetro e Livia Bartolomeo, sotto la supervisione del partner Christian Siccardi e dell'associate partner Diego Pagliai.