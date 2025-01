DLA Piper e Dentons con Commerzbank e CCE per il project financing di un impianto fotovoltaico da 42,08 MW a Montalto di Castro

Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, Gianfranco Giorgio, Carsten Steinhauer, Bianca Chiara Sinisi

DLA Piper e Dentons hanno assistito rispettivamente Commerzbank e Montalto di Castro S.p.A., società del gruppo internazionale per la transizione energetica CCE Holding GmbH, nell’operazione di finanziamento su base project financing da 24 milioni di euro per la costruzione e sviluppo di un impianto fotovoltaico da 42,08 MW nel comune di Montalto di Castro (VT).

L’operazione è strutturata come un finanziamento bridge, senza ricorso allo sponsor, che ha conseguentemente richiesto la presenza delle garanzie e verifiche tipiche delle operazioni di project financing, al fine di garantire il rifinanziamento al termine del periodo di costruzione.

Il progetto è supportato da un PPA decennale stipulato con BKW Energie AG.

DLA Piper ha assistito Commerzbank con un team internazionale e multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli che, con il supporto dell’avvocato Gianfranco Giorgio, in qualità di project manager, dell’avvocato Francesco Chericoni e di Camilla Corradini, ha fornito assistenza in relazione alla documentazione finanziaria italiana. La partner Germana Cassar si è occupata della due diligence amministrativa. Il partner Andrea Di Dio ha seguito le questioni fiscali relative alla documentazione finanziaria. Il partner Wolfram Distler, insieme al counsel Kais Torchani, della sede di Francoforte, ha curato gli aspetti di diritto tedesco, mentre il partner Andreas Gunst della sede di Vienna si è occupato degli aspetti di diritto austriaco.

Dentons ha assistito Montalto di Castro S.p.A. e CCE Holding GmbH con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dal partner Carsten Steinhauer, Co-Head of Dentons Europe Energy Sector Group, e composto in Italia dal partner Gianpaolo Garofalo e dalla counsel Bianca Chiara Sinisi, per gli aspetti di diritto bancario e finanziario; dal partner Mileto Giuliani, dal counsel Riccardo Narducci, dall’associate Giulia Ostan e dal trainee Carlo Garau, per gli aspetti di diritto amministrativo e dell’energia; dal senior counsel Christian Fabricatore, per gli aspetti societari. Il partner Axel Schlieter, insieme alla counsel Julia Heitmann, dell’ufficio di Düsseldorf, ha curato gli aspetti di diritto tedesco.