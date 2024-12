DLA Piper e Leading Law - Notai e Avvocati nel Round di Reefilla

Giulia Vergano, Stefano Balzola, Danilo Surdi e Carlos Rosquet Martinez

Reefilla è la startup italiana che sviluppa soluzioni di energy storage e mobile power generation basate anche su batterie second life.

Il round di investimento di 4.5 milioni di euro è stato guidato da CDP Venture Capital SGR S.p.A. per conto del Fondo Green Transition Fund - PNRR e del Fondo Piemonte Next (Comparto II).

Sono intervenuti nel round anche HCapital Partners – SCR S.A., società di investimento portoghese che ha agito per il fondo “HCapital New Ideas II, Fundo de Capital de Risco Fechado”, Motor Tech Accelerator S.r.l. e Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. per conto di “Azimut Eltif – Venture Capital ALIcrowd III”.

Nel contesto del round, è stata lanciata anche una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd con un obiettivo di raccolta di circa 800.000 euro.

Questo round ha l’obiettivo di supportare il percorso di crescita della società e, in particolare, sarà impiegato per espandere la presenza di Reefilla sul mercato italiano e estero e per sostenere la ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate Made in Italy per la qualifica delle batterie “second life”, trasformando le batterie a fine vita da problema a risorsa.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il lead investor CDP Venture Capital con un team guidato dal partner Danilo Surdi e dall’avvocato Carlos Rosquet Martinez che hanno curato gli aspetti corporate e venture capital e tutti i profili contrattuali e della futura governance societaria, coadiuvati dagli avvocati Andrea Ferrara Fierro e Caterina Buglione; sono altresì intervenuti il partner Federico Strada con l’avvocato Federico Salvaggio e Giulia Brucato per gli aspetti employment, la partner Valentina Marengo con gli avvocati Jacopo Maria Devitini e Niccolò Ubaldini per i profili locatizi e real estate, la partner Carmen Chierchia con l’avvocato Filippo Colonna e Gaia Bianco per i profili di diritto amministrativo, la partner Elena Varese con l’avvocato Federico Maria di Vizio che hanno curato gli aspetti attinenti alla proprietà intellettuale, il partner Giulio Coraggio con Maria Chiara Meneghetti e Roxana Smeria per gli aspetti attinenti alla normativa privacy e, infine, per tutti i profili regolamentari e golden power, il partner Domenico Gullo e l’avvocato Giulia Zammataro.

CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con un team guidato dal responsabile affari legali e societari Alessandro di Gioia, unitamente a Matteo Fittante.

Leading Law - Notai e Avvocati ha assistito Reefilla e i soci fondatori – Pietro Balda, Marco Bevilacqua e Gabriele Bergoglio – e i soci finanziari esistenti con un team composto dal partner Stefano Balzola e dall’avvocato Giulia Vergano, per tutti i profili corporate e contrattuali.

I profili notarili sono stati affidati allo studio notarile associato Milano Notai con il notaio Giovannella Condò e l’avvocato Giuliana Tonini responsabile dei profili societari.