DLA Piper e Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione di SKY-NRG da parte del Gruppo TSG

Luca Liguori, Silvana Bonazzi, Danilo Surdi, Yuri Zugolaro, Lorenzo Destro, Davide Rubino

Il Gruppo TSG, leader europeo nei servizi tecnici per la mobilità sostenibile, ha acquisito il 100% del capitale sociale di SKY-NRG, società italiana specializzata nella realizzazione di sistemi fotovoltaici industriali, commerciali e agricoli.

Il Gruppo TSG, attraverso la controllata TSG Southeastern Europe Holding S.r.l., ha acquisito la partecipazione del 100% della società da Invictus S.r.l., holding di proprietà dei fondatori, che continueranno a guidare, insieme ai professionisti di TSG, il percorso di sviluppo ed espansione di SKY-NRG all’interno del nuovo gruppo.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il Gruppo TSG con un team multidisciplinare guidato dal Co-Head Corporate Finance Danilo Surdi e composto, per gli aspetti corporate, dagli avvocati Silvana Bonazzi e Luca Liguori, che si sono occupati anche della redazione e negoziazione dei contratti; per la revisione dei contratti commerciali energy dagli avvocati Martina Antonelli e Caterina Buglione; per i profili giuslavoristici dal partner Federico Strada, dall’avvocato Stefano Petri e da Lorenzo Spranzi; per i profili real estate dalla partner Valentina Marengo e dall’avvocato Jacopo Maria Devitini; per gli aspetti di public procurement dalla partner Giorgia Romitelli e dall’avvocato Riccardo Scioscia; per i profili di town planning dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Filippo Colonna; per i profili IP dal partner Roberto Valenti, dall’avvocato Lara Mastrangelo e da Maria Vittoria Pessina; per i profili privacy dal partner Giulio Coraggio, dall’avvocato Tommaso Ricci e da Roxana Smeria.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di SKY-NRG con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro coadiuvato, per gli aspetti legali, dall’associate partner Lorenzo Destro, dal counsel Davide Rubino e dalla senior associate Lavinia Fanan, nonché dal counsel Daniela Gobbo e dall’associate Monica Da Dalt per gli aspetti fiscali.

Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di SKY-NRG in qualità di financial advisor esclusivo con un team composto da Matteo Giannobi, Cristina Bertolini, Giorgia Trovato e Chiara Mengoni.