DLA Piper e White & Case nell’OPA volontaria di Cometa su Servizi Italia

Cometa S.r.l., società controllata da Aurum S.p.A. (gruppo Coopservice), ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Servizi Italia S.p.A., società del segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri, finalizzata al delisting.

Lo studio legale DLA Piper ha assistito Cometa S.r.l. con un team guidato dal partner Francesco Maria Aleandri e composto dall’avvocata Mariateresa Candido e dall’avvocato Stefano Montalbetti per gli aspetti corporate, inclusi in particolare gli aspetti relativi alla predisposizione della domanda di offerta ed alla strutturazione dell’operazione complessivamente intesa, dal partner Giampiero Priori, dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica Del Gaiso per gli aspetti finance connessi al finanziamento dell’OPA ed all’emissione delle garanzie di esatto adempimento.

Banca Akros S.p.A., con un team guidato da Giulio Greco e composto da Stefania Isola, Nicola Biancoli e Rita Vizzi ha assistito Cometa S.r.l. in qualità di advisor.

Banca Akros S.p.A., con un team guidato da Giulio Greco e composto da Stefania Isola, Nicola Biancoli e Rita Vizzi ha assistito Cometa S.r.l. in qualità di advisor.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Banco BPM S.p.A. in qualità di banca agente e lender, in relazione al finanziamento a servizio dell’offerta pubblica volontaria totalitaria ed all’emissione delle garanzie di esatto adempimento, con un team che ha incluso i partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi, insieme agli associate Alessia Sommadossi e Lorenzo Suzzi (tutti dell’ufficio di Milano).