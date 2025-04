DLA Piper: Edoardo Campo nominato Partner in Italia

Edoardo Campo

DLA Piper annuncia la nomina di Edoardo Campo a partner in Italia, con efficacia dal 1° maggio 2025. La promozione rappresenta un importante riconoscimento a livello nazionale e si inserisce in un contesto globale che ha visto la nomina di 65 nuovi partner.

Edoardo Campo, entrato in DLA Piper nel 2016 e counsel nel dipartimento Finance dal 2024, ha maturato una solida esperienza nel settore finanziario e bancario, assistendo investitori istituzionali, fondi di investimento, SGR, intermediari finanziari, banche e, più in generale, soggetti vigilati. La sua assistenza si concentra, in particolare, sulla strutturazione ed esecuzione di complesse operazioni di investimento anche tramite joint venture dedicate, sulla commercializzazione e operatività di fondi e altri veicoli di investimento di private equity, immobiliari, di credito e di venture capital, nonché sul supporto a investitori italiani e stranieri nelle relative decisioni strategiche di investimento.

Edoardo presta inoltre assistenza nella costituzione e autorizzazione di intermediari finanziari e società di gestione del risparmio, nelle attività di compliance regolamentare e nei rapporti con le autorità di vigilanza competenti, quali Banca d’Italia, Consob e IVASS, anche nel contesto di procedimenti ispettivi o sanzionatori.

Questa nomina porta a 57 il numero totale di partner dello Studio in Italia.

A livello globale, il gruppo Corporate si è distinto per il maggior numero di promozioni, con 19 nuove nomine. Seguono Finance (12), Litigation (13), Real Estate (6), Employment e Intellectual Property & Technology (5 ciascuno), Tax (3) e Regulatory & Government Affairs (2).