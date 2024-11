DLA Piper nel finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked di MAIRE

DLA Piper ha agito quale advisor legale di Commerzbank Aktiengesellschaft, in qualità di sottoscrittore iniziale, arranger e paying agent, Credit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), in qualità di arrangers, Credit Agricole Corporate and Investment Bank anche quale sustainability coordinator e MAIRE, in qualità di soggetto beneficiario, nella strutturazione e organizzazione dei prestiti Schuldschein Sustainability-Linked, regolati dal diritto tedesco, per un importo totale pari a 200 milioni di Euro collocati con successo nel luglio 2024.

Un prestito Schuldshein è uno strumento finanziario tipico del mercato tedesco e austriaco, che consiste in un finanziamento evidenziato da un certificato di indebitamento che ne facilita il trasferimento e la sindacazione a una potenziale ampia pluralità di investitori.

I finanziamenti prevedono una riduzione del margine al raggiungimento da parte di MAIRE di determinati obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

DLA Piper ha agito con un team multi-giurisdizionale, coordinato dai partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e Luciano Morello, composto dall’avvocato Gianfranco Giorgio e da Angela Angiò per l’assistenza di diritto italiano; il partner Wolfram Distler, coadiuvato dal counsel Tobias Daubert e dalla transaction specialist Arne Klingelhöfer, ha prestato assistenza per i profili di diritto tedesco.

DLA Piper ha inoltre agito, sotto rigide information barriers, come consulente legale di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di investitore (unitamente ad altre banche internazionali e istituzioni finanziarie), con un separato team composto dal partner Giampiero Priori e dall’avvocato Valerio Cellentani per gli aspetti di diritto italiano, e dal partner Eike Neugebauer e dal senior counsel Ute Brunner-Reumann per gli aspetti di diritto tedesco.