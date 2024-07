DLA Piper con Gruppo Montenegro nell’acquisizione del rum Pampero da Diageo

Andrea Di Dio

Gruppo Montenegro, azienda italiana leader nel settore delle bevande alcoliche e dei prodotti alimentari premium, ha acquisito lo storico marchio di rum venezuelano Pampero da Diageo (leader globale nel settore delle bevande di alta gamma), rafforzando così il proprio portafoglio di marchi iconici, come Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna e Rosso Antico, solo per citarne alcuni.

Come spiega l’Executive Board Member di Gruppo Montenegro, Paul Douek: “Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di Pampero, un rum che rafforzerà in modo significativo la nostra strategia di crescita sia in Italia che all’estero. L’eccezionale patrimonio e le qualità uniche di Pampero arricchiranno notevolmente il nostro portafoglio Spirits. Siamo particolarmente soddisfatti che questo traguardo sia stato raggiunto dopo la nomina del nuovo amministratore delegato di Gruppo Montenegro, Sergio Fava. Questa acquisizione apre una nuova fase cruciale per l’azienda, impegnata a rafforzare la propria espansione globale con il nostro nuovo leadership team”.

DLA Piper ha supportato il Gruppo Montenegro e la Director Legal Affairs & Corporate Compliance del Gruppo Davina Baratella nell’acquisizione, con un team coordinato dal partner Andrea Di Dio e composto dal partner Danilo Surdi e dall’avvocato Federico Roviglio per gli aspetti corporate, dai partner Gualtiero Dragotti e Ginevra Righini e dagli avvocati Massimiliano Tiberio e Giacomo Lusardi per gli aspetti di intellectual property, dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Roberta Laghi per i profili antitrust, e dal partner Giovanni Iaselli per gli aspetti fiscali.