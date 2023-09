DLA Piper con Material Exchange Ventures AB Sweden nell'acquisto di Dado S.r.l.

Christian Iannaccone e Fabio Pellegatti









Material Exchange, società svedese leader in Europa nella digitalizzazione del settore fashion, consolida il suo posizionamento nel mercato italiano con l'acquisizione di Dado S.r.l. e delle società italiane da essa controllate, Overseas Textile Services S.r.l. e KIIN S.r.l. con sedi a Treviso.



DLA Piper ha assistito Material Exchange nell'operazione, che si pone l'obiettivo di rafforzare la capacità competitiva di Material Exchange nel settore tessile in Italia, con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Christian Iannaccone (in foto a sinistra) e composto, per gli aspetti corporate e contrattuali, dall'avvocato Giorgia Grande e da Elena Wang.



Con riferimento all'attività di DD, gli aspetti IT e Privacy sono stati seguiti dal partner Giulio Coraggio e dall'avvocato Maria Chiara Meneghetti; gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Fabrizio Morelli e dall'avvocato Davide Maria Testa; gli aspetti IP sono stati seguiti dal partner Roberto Valenti, dall'avvocato Lara Mastrangelo e da Chiara d'Onofrio; gli aspetti urbanistici ed ambientali sono stati invece seguiti dal partner Carmen Chierchia e dall'avvocato Sabrina Calatroni.



Per la Due Diligence finanziaria e fiscale, Material Exchange ha avuto il supporto dello Studio Tributario Ronda e Associati.



TP Legal Studio Legale di Treviso ha assistito i venditori sotto ogni aspetto legale con un team composto dal partner Fabio Pellegatti (in foto a destra), dal senior associate Alberto Del Col e da Lucia Da Ros. Sul piano finanziario e fiscale, i venditori sono stati assistiti dallo Studio Fiabane & Partners e, in particolare, dal partner Gioacchino Pizzinat