Dolce & Gabbana finanzia lo sviluppo del proprio business

Il Gruppo Dolce & Gabbana ha ottenuto una nuova linea di credito a medio-lungo termine di 100 milioni di euro, destinata a finanziare nuovi investimenti per la divisione moda e per l’ulteriore espansione dei business beauty e casa. La nuova linea di credito è assistita per il 50% da garanzia Sace.

Il pool di istituti finanziari - costituito da Intesa Sanpaolo, in qualità di Banca Agente, SACE Agent, Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger e Finanziatrice Iniziale, BNL BNP Paribas, Banco...