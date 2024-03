Dovere di effettiva ed efficace vigilanza dei sindaci sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie

Società - Organi sociali - Sindaci - Doveri - Responsabilità dei sindaci – Vigilanza – Effettiva ed efficace e non formale sulle attività gestorie della società – Inadempimento - Conseguenze

I sindaci non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che, ...