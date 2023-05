DRONI/S.A.P.R., controversie sui diritti









"DRONI/S.A.P.R.: CONTROVERSIE SUI DIRITTI" seminario sia in presenza che in videoconferenza del ciclo di incontri "TEMI D'IMPRESA", organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce" e Il Sole 24 ORE.



Durante il seminario si discuterà della disciplina europea per l'uso dei droni e dei profili di responsabilità degli operatori dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Si affronteranno quindi le questioni rilevanti in tema di privacy e i profili penali: la sicurezza dai droni e con i droni. Si farà infine un focus sulle modalità operative di gestione dei droni in aeroporto e vertiporto



L'evento è gratuito e avrà luogo il prossimo 14 GIUGNO dalle 14,30 alle 17,30.



È possibile partecipare con le seguenti modalità:

• in presenza, previa prenotazione (massimo 40 partecipanti), in Palazzo Capris, Via Santa Maria n. 1, Torino.

• in videoconferenza, tramite link di partecipazione visibile sulla piattaforma RICONOSCO

• in videoconferenza, tramite link ricevuto via email, per coloro che non hanno la possibilità di accedere tramite RICONOSCO. In tal caso, è necessario iscriversi inviando un'email a FORMAZIONE@ORDINEAVVOCATITORINO.IT



Il seminario è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati con l'attribuzione di n. 3 c.f.p.



