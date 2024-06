DWF e BonelliErede nell’accordo di finanziamento di PureLabs con Banco Bpm

Gianni Vettorello, Antonio La Porta

DWF ha assistito Banco Bpm nell’accordo di finanziamento per acquisition financing siglato con PureLabs, assistita da BonelliErede: una somma complessiva di 12,4 milioni di euro che finanzieranno la crescita sul territorio della rete di centri diagnostici italiana, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel panorama della prevenzione e diagnostica in Italia, un mercato dal valore di circa 28 miliardi.

L’accordo permetterà a PureLabs, società nata nel 2022 su iniziativa di Nino Lo Iacono, di proseguire il proprio piano strategico, mirato all’acquisizione di centri diagnostici in tutto il Paese, andando a potenziare e consolidare il suo ruolo da protagonista in questo settore. La società è già sostenuta da holding di partecipazioni come RedFish Longterm Capital, Boutique Italia (partecipata da Banca Patrimoni Sella), Mazal Capital e da famiglie e imprenditori di spicco.

Un primo significativo impiego del finanziamento messo a disposizione da Banco Bpm, pari al 20% dell’importo, è stato utilizzato per l’acquisizione della maggioranza del Centro Sa.Na. Di Aprilia, una struttura polispecialistica attiva da oltre 30 anni nel Lazio.

È stato il team composto da Gianni Vettorello, co-head del dipartimento di Banking & Finance di DWF Italy, insieme a Giorgia Porcile, ad assistere Banco Bpm in qualità di banca finanziatrice nell’operazione.

PureLabs è stata affiancata, per gli aspetti legali e negoziali, da BonelliErede, che ha agito con un team guidato dal partner Antonio La Porta e composto dall’associate Francesca Spadafora e da Martina Scicolone.