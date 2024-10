DWF e PWC TLS nell’acquisizione da parte di gruppo Sime del controllo di Solandria

Maria Curti, Davide Frau, Matteo Polli

Lo Studio legale internazionale DWF ha assistito il Gruppo SIME – tra i maggiori player nel mercato nazionale dell’energia – nell’acquisizione delle quote di maggioranza di Soladria, società che conta a oggi quasi 4mila impianti fotovoltaici installati, per circa 28 MW di capacità, oltre 1.600 set di batterie di accumulo e 550 stazioni di ricarica auto e wallbox, assistita da PwC TLS.

DWF ha agito con un team multidisciplinare - guidato da Enrico Maria Curti, Head of Power & Utilities (in foto) - composto dai Counsels Matteo Polli (in foto) per gli aspetti corporate / M&A dell’operazione e Alberto Castelli per i profili finance. L’attività di due diligence è stata svolta dai Senior associates Artemis Tiamkaris e Alberto Sieli. I profili giuslavoristici dell’operazione sono stati gestiti dal Partner Giorgio Manca, co-head del dipartimento di diritto del lavoro di DWF, insieme al suo team.

Il venditore si è avvalso per tutti gli aspetti legali e contrattuali di PwC TLS che ha agito con un team guidato dal Partner Davide Frau (in foto), coordinato dall’avvocato Matteo Marciano e composto dagli avvocati Gianluca Fiori e Andrea Doro oltre che dal dott. Lorenzo Damiani e dalla dott.ssa Stefania Maino.

SIME si è altresì avvalsa di Equity Factory in qualità di M&A advisor con un team guidato da Vito Bugini e Guidalberto Gagliardi. Lo Studio Lexis, con il partner Emanuele Serina, ha invece prestato assistenza fiscale all’acquirente.

Soladria è stata assistita per gli aspetti strategici da Savegeneration nella persona di Leo Salerno, mentre per gli aspetti fiscali dal dott. Davide Pasqual.