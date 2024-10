DWF con Prelios per gli appalti privati di “Unionezero” nell’area Ex Falck

Lidia Scantamburlo

Ha preso avvio la prima fase del progetto “Unionezero”, nell’area delle ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni: un investimento di circa 220 milioni di euro provenienti da capitali privati per la realizzazione dei primi tre edifici. Un progetto di rigenerazione urbana, promosso da Hines in qualità di co-investitore e development manager, per ricucire l’area Ex Falck con il territorio del Comune di Sesto San Giovanni e della città di Milano.

Ad assistere Prelios SGR S.p.A., quale gestore del Fondo “Unione 0 - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato”, nella sottoscrizione di questo primo contratto di appalto privato, lo studio legale DWF, con un team composto dalla partner Lidia Scantamburlo, dal counsel Giovanni Maccioni e dall’associate Ivan El Knizi.

Il team di DWF ha inoltre assistito Prelios SGR S.p.A., nonché il co-investitore Hines, per la complessiva strategia di appalto e procurement riguardante “Unionezero”, inclusi i contratti di engineering & developing e proseguirà per la fase esecutiva dell’appalto di lavori.