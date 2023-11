DWF con Walliance nell’acquisizione di Lymo Finance assistita da Mayer Brown

Luca Lo Po’









DWF LLP Italian Branch ha assistito Walliance SIM S.p.A. – prima società in Italia ed in Europa autorizzata sia come SIM che come portale di crowdfunding – nell’acquisizione di Lymo Finance, la prima piattaforma di real estate crowdfunding fondata in Francia nel 2013, che vanta una raccolta di investimenti di oltre 50 milioni di euro. Grazie all’acquisizione di Lymo Finance, il gruppo consolida oltre 160 milioni di euro transati, circa 98 mila utenti registrati e oltre 8mila investitori che hanno effettuato 41.500 transazioni di investimento.



Il team di DWF che ha assistito Walliance era composto dal partner Luca Lo Po’ (nella foto), dall’associate Isabella Marchetti per i profili corporate ed M&A e dalla senior associate Marta Tiraboschi per i profili regolamentari.

DWF ha recentemente assistito Walliance anche nella sopracitata “doppia” autorizzazione come SIM e portale di crowdfunding, con un team composto dalla seniorassociate Marta Tiraboschi e dall’associate Gianluca Petrachi con il coordinamento del partner Luca Lo Po’.



Per i profili di diritto francese Walliance è stata supportata dallo studio Kramer Levin mentre Lymo Finance e i soci venditori sono stati assistiti dalla studio Mayer Brown.