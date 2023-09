Effetto pienamente devolutivo dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento di Nicolò Laitempergher e Matteo Mangia*

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della Pubblica Accusa, la Suprema Corte ( Cass., sez. VI, 15 maggio 2023 n. 20619 ), ha precisato che «l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non preclude al giudice di appello una diversa valutazione sulla sussistenza della condotta, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori di cui all'art...