Enrico Maria Sironi nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Milano

Enrico Maria Sironi

Si è insediato in data 5 marzo 2024 il nuovo Consiglio Notarile di Milano, che rappresenta 567 notai lombardi.

Con l’Assemblea del Collegio dello scorso 28 febbraio, è stata definita la composizione del Consiglio Notarile di Milano per l’anno in corso, che vede eletti quali nuovi componenti del Consiglio Paola Bottini, notaio in Monza, e Ruben Israel, notaio in Milano e rieletta Patrizia Antognazza, notaio in Milano.

Nella riunione di Consiglio del 5 marzo 2024 il notaio Enrico Maria Sironi è stato eletto nuovo Presidente, così come il notaio Patrizia Antognazza confermata Segretario e il notaio Stefano Rampolla Tesoriere.

Per l’anno in corso il Consiglio Notarile di Milano risulta pertanto così composto:

- Presidente: Enrico Maria Sironi

- Segretario: Patrizia Antognazza

- Tesoriere: Stefano Rampolla

- Consiglieri: Alessandra Bortesi, Paola Bottini, Paola Casali, Francesca Gasparro, Alberto Guidi, Ruben Israel, Michele Laffranchi, Enrico Masini.