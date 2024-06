Equa riparazione in ipotesi di contumacia della parte

la QUESTIONE

L’indennizzo per violazione della durata ragionevole del processo, previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, compete a chi non si è costituito nel giudizio? La mancata costituzione in giudizio della parte può eventualmente influire sull’ an o sul quantum dell’equa riparazione?

In attuazione delle garanzie costituzionali del “giusto processo”, e in particolare dell’art. 111, comma 2, Cost. secondo cui «la legge ne assicura la ragionevole durata», è stata promulgata...