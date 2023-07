Eredità, cosa insegnano i testamenti lasciati da Silvio Berlusconi di Angelo Busani

Dalle comunioni indivise al susseguirsi di atti diversi nel tempo, la vicenda del Cavaliere mette in luce una serie di «buone prassi» da seguire









La trasmissione ereditaria del patrimonio di Silvio Berlusconi, e specialmente i suoi testamenti, hanno provocato, per la notorietà del defunto, un enorme interesse per alcune regole base del diritto ereditario. In più, il fai-da-te, che sorprendentemente ha caratterizzato le disposizioni testamentarie del de cuius, ha acceso un luminoso faro sugli errori che bisognerebbe evitare quando si compila un testamento e sul fatto che il testamento – essendo uno strumento delicato e complicato – andrebbe...