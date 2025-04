Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1-2. Misure di coercizione in caso di violazione da parte del genitore

3. Assegno sociale e assegno di mantenimento

4. Esclusione della revoca della donazione

5. Simulazione e contenuto essenziale dell’accordo separazione

6. Obbligo di collazione

7. Necessità di autorizzazione del G.T. per il...