Ergastolo, illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 (redattore Giovanni Amoroso), depositata oggi e anticipata con il comunicato stampa del 18 aprile

La pena edittale dell'ergastolo non può risultare "fissa" e "indefettibile" per effetto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata; divieto, introdotto nel 2005 come deroga alla regola generale secondo cui il giudice può fare l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 (redattore Giovanni Amoroso), depositata oggi e anticipata con il comunicato stampa del 18 aprile