Errori medici, non risponde l’ente sanitario se ha solo locato l’immobile

La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili a una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi a un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura e un medico, e a maggiore ragione tra una struttura e una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi. È questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 8163 del 27 marzo 2025.

La vicenda

Il caso deciso dalla Cassazione trae ...