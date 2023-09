Esclusi dal fallimento i beni costituiti in un fondo patrimoniale di Mario Finocchiaro

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2058









L'articolo 46, n. 3, legge fallimentare prevede espressamente che non sono compresi nel fallimento… i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 Cc. Al riguardo la locuzione salvo quanto disposto dall'articolo 170 Cc va interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto...