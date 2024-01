Espropriazione, “occupazione acquisitiva”: il risarcimento si àncora alla domanda

La Cassazione, ordinanza n. 952 depositata oggi, chiarisce i termini del risarcimento in caso di espropriazioni per pubblica utilità non portata correttamente a termine da parte dell’amministrazione. La Corte chiarisce così che anche nella cd. espropriazione acquisitiva il valore del bene va ancorato al momento della richiesta di risarcimento (oltre eventuali rivalutazioni e interessi) e non a quello della “irreversibile trasformazione” dei terreni. La Prima sezione civile ha così accolto, con rinvio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi