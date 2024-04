Estorsione in famiglia: è punita la condotta estorsiva commessa a danno dei familiari

Famiglia - Reato di estorsione - Relazione sentimentale - Estorsione diretta e indiretta - Richieste di denaro da parte del partner

È configurabile il delitto di estorsione, quando in una relazione sentimentale, le richieste di denaro sono avanzate da un partner nei confronti dell’altro mediante l’utilizzo di toni aggressivi o minacciosi, ma anche quando le richieste vengono avanzate in modo velato e subdolo, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di legittimità a mente del quale la...