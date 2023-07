Ex marito invalido e disoccupato può chiedere l'assegno di divorzio di Marina Crisafi

La Cassazione rammenta che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare in concreto l'esigenza assistenziale dell'ex coniuge

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio basta verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale dell'ex coniuge, ovvero se lo stesso sia privo di risorse economiche tali da poter vivere dignitosamente. È questo quanto ha statuito la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 13420/2023, pronunciandosi sulla richiesta di assegno divorzile da parte di un ex marito invalido e disoccupato.



La vicenda

Nel caso esaminato dagli Ermellini, l'uomo chiedeva ex articolo...