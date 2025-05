Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Nullità del testamento e prova dell’analfabetismo del testatore

2. Trasferimenti immobiliari, regolarità urbanistica e decesso del coniuge

3. Restituzione di somme da parte della moglie e opposizione a decreto ingiuntivo

4. Mantenimento...