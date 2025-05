Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Condanna della madre con sanzione economica per inosservanza del provvedimento del giudice

2. Spese ordinarie di mantenimento e precetto

3. Vendita della casa coniugale e mancanza del prezzo

4. Assegno sociale e mancata proposizione...