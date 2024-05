EY e LCA nell’acquisizione di Next14 da parte di SAE Communication

Paolo Vitaloni e Riccardo Sismondi

I soci di Next14 hanno raggiunto un accordo per cedere l’intero capitale sociale di Next14 s.p.a., società specializzata nella ideazione e progettazione di campagne pubblicitarie attraverso la carta stampata, televisione, radio e canali multimediali, a SAE Communication s.r.l., controllata dal Gruppo SAE, che nei mesi precedenti ha acquisito Different. I management e i soci di Next14 reinvestiranno nell’operazione mantenendo una quota azionaria significativa nella combined entity alla chiusura dell’operazione.

Il Gruppo SAE e SAE Communication s.r.l. sono stati assistiti dal Dott. Massimo Briolini, dall’Avv. Marco Racano e da EY Studio Legale Tributario. EY ha assistito l’acquirente per i servizi di due diligence, di business review e business plan.

I soci di Next14 sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con un team guidato dal partner Riccardo Sismondi (in foto) insieme al managing associate Paolo Vitaloni (in foto) e al trainee Fabrizio Miceli, nonché dallo Studio Belli di Parma, con il principal Avv. Michele Belli, per la redazione e negoziazione della documentazione contrattuale. Clearwater, con un team composto dal managing partner Andrea Pagliara, Giorgio Zucchetti e Arturo Gregorini, ha assistito i soci e la società per la consulenza finanziaria, mentre la consulenza fiscale è stata affidata allo Studio Mordenti.