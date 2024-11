EY SLT e LCA nell’acquisizione di NEXT 14 da parte del gruppo SAE

Erjena Agaraj, Riccardo Sismondi, Michele Castiglioni

EY Studio Legale Tributario ha assistito il Gruppo SAE nell’acquisizione – tramite la controllata Sae Communication - dell’intero capitale sociale di Next 14 e nell’ingresso – avvenuto per mezzo di una società veicolo, Next 24 S.r.l. – dei soci fondatori di Next 14 nella compagine della controllata.

Il perfezionamento dell’operazione – che segue l’acquisizione da parte di Gruppo SAE di Different conclusa lo scorso febbraio – dà vita a “Next Different”, primario player nazionale della comunicazione, combinando l’eccellenza di Different in creatività, eventi, ricerche e PR con l’approccio tecnologico e data-driven di Next14, leader nei servizi di strategia e pianificazione media, sia classici che digitali. I soci di Next 14 hanno reinvestito nell’operazione, entrando con una quota significativa – a fianco di Gruppo SAE, Davide Arduini e Andrea Cimenti – nell’azionariato di SAE Communication, che ora controlla il 100% delle due società e che è stato rinominato “Next Different”.

EY SLT ha assistito il Gruppo SAE per gli aspetti legali e contrattuali con un team composto dal partner Christian Busca, dalla senior manager Erjena Agaraj e dal senior Luigi Gazzaneo. L’attività di tax structuring è stata svolta da EY SLT, con un team composto dal partner Walter Quirino Imbimbo e dal senior manager Alessandro Pina.

EY SLT ha lavorato in modo integrato con il team in-house del Gruppo SAE, composto da Massimo Briolini e Marco Racano.

Per gli aspetti legali e contrattuali, Next è stata assistita da LCA con un team composto dal partner Riccardo Sismondi, dal managing associate Paolo Vitaloni e dai trainee Fabrizio Miceli e Beatrice Beretta Zanoni, nonché allo Studio Belli di Parma, con il principal Michele Belli. Per gli aspetti financing, ha agito LCA con un team composto dal partner Davide Valli, dalla senior associate Laura Cipollone e dall’associate Giancarlo Aiello.

Clearwater ha agito in qualità di debt advisor per il Gruppo SAE e per il management di Next14 e Different, nell’ambito delle attività connesse al finanziamento dell’acquisizione. L’operazione è stata curata da un team composto dal director Michele Castiglioni e dall’analyst Arturo Gregorini.