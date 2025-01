Fabio Maria Guidi nuovo partner di Jones Day

Fabio Maria Guidi

Jones Day annuncia la nomina a partner dell’Avvocato Fabio Maria Guidi nel dipartimento Financial Markets. Dal 1° gennaio 2025, a Milano, Guidi affianca i Partner avvocati del dipartimento Francesco Squerzoni, Vinicio Trombetti, Marco Frattini e Giuseppina Pagano. Fabio Maria Guidi (40 anni), entrato in Jones Day Milano nel 2017, si occupa di diritto bancario e finanziario e, in particolare, di operazioni di finanza strutturata e di debt capital market. Guidi assiste arranger, lead manager, investitori e originator in operazioni di cartolarizzazione di vari asset, tra cui mutui ipotecari, prestiti a PMI e microimprese, crediti commerciali, CQS, leasing, NPL, UTP e crediti fiscali. Ha esperienza in cartolarizzazioni innovative, quali cartolarizzazioni immobiliari, cartolarizzazioni con struttura sub-participation, cartolarizzazioni direct lending, cartolarizzazioni inventory financing e cartolarizzazioni nel settore project finance. Inoltre, supporta banche italiane e straniere in operazioni di real-estate finance e debt capital markets, inclusi programmi EMTN ed emissioni obbligazionarie stand-alone.

La nuova nomina entra nel round annuale di promozioni dello Studio che quest’anno conta 37 nuovi soci nel mondo.

L’Avvocato Marco Lombardi, Partner-in-Charge dell’ufficio di Milano, aggiunge: “Fabio ha competenze straordinarie nel campo del diritto bancario e finanziario. La sua ammissione alla partnership è un riconoscimento del suo talento e professionalità”.