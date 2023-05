Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Amministratore di sostegno, trust e domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie

2.Trust familiare auto-dichiarato e azione revocatoria se in frode ai creditori

3. Liceità dell'ostensione della dichiarazione di successione

4. Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie...