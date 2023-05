Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Giurisdizione del giudice ordinario civile italiano ed instaurazione di procedimento di separazione avanti l'autorità giurisdizionale Sammarinese

2. Divorzio, modifica degli accordi di negoziazione assistita e residenza attuale abituale del minore

3. Assegno divorzile in funzione ...