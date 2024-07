Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. L’ordine di pagamento al terzo

2. Abbandono del tetto coniugale

3. Revoca del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale

4. Omosessualità e addebito

5. Inosservanza dell’obbligo di fedeltà ...