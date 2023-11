Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Comunione legale e mutamento convenzionale del regime patrimoniale e pignoramento

2 Natura e causalità del comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali

3. Co-genitorialità parallela e attribuzione delle scelte sanitarie alla madre

4. Matrimonio senza figli e preclusione dell...