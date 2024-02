Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Il diritto del grand enfant ad organizzare tempi e modi della frequentazione

2. Pensione di reversibilità per i figli inabili al lavoro e a carico del genitore

3. La prova del pactum fiduciae nel trasferimento dei beni immobili

4. Natura...