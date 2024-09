Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Incompetenza del TM e trasmissione degli atti al TO per la modifica delle condizioni di affidamento

2. Azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dissimulate donazioni

3. Accertamento giudiziale della qualifica di erede...