Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Abitazione nella casa coniugale e accettazione tacita dell’eredità

2. Incontri protetti per il minore che abbia subito violenza assistita

3. Violazione degli obblighi di assistenza familiare e incapacità economica dell’obbligato

4. Oltraggio...