Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Obblighi di cura, disinteresse del padre e risarcimento del danno

2.Violenza sessuali di minori verso minori e presunzione di colpa dei genitori

3. e 4. Ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno

5. Elasticità nell’esercizio del diritto di visita

6.Violenza e addebito della separazione

7. Accettazione con beneficio di inventario e rimborso spese tributarie e funerarie

8. Sottrazione del minore e attuazione dei provvedimenti

9. Obbligo di mantenimento dei figli contenuto nel titolo esecutivo

10. Sulla mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice



1. FILIAZIONE – Obblighi di cura, disinteresse del padre e risarcimento del danno (Cc articoli 147, 148, 156, 250, 261, 277, 1299, 2056 e 2059; legge 219/2012, articolo 3, comma 2)

L’obbligo del genitore giudizialmente dichiarato di versare un assegno di mantenimento per il figlio decorre dalla data della domanda giudiziale, in quanto, per il periodo antecedente la proposizione dell’azione, sussiste in capo al genitore che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio un diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore per la quota di pertinenza di quest’ultimo

Il danno non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole va liquidato in via equitativa e nella liquidazione si possono prendere a riferimento, con gli opportuni correttivi, le somme previste dalle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale.

Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.

Ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto può farsi ricorso, con gli opportuni correttivi, alle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, così come suggerito dalla Cassazione civile nella sentenza del 22 luglio 2014, n. 16657.

• Tribunale Parma, sentenza 25 maggio 2023 n. 686 – Pres. Sinisi, Giud. Est. Vena



2. RESPONSABILITÀ DEI GENITORI - Violenza sessuali di minori verso minori e presunzione di colpa dei genitori (Cc articoli 147, 2048, 2059; Cp articoli 600 ter, 609 octies, 609 ter co. 1, n. 1) e 609 bis co. 2, n. 1) e n. 2))

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.

Le condotte penalisticamente rilevanti, nel caso in esame, integravano i reati di cui agli articoli 609 octies, 609 ter comma primo n. 1 e 609 bis comma 2, n. 1 e n. 2 cod. pen. per avere intrattenuto rapporti sessuali orali con due ragazzine di 12 e 13 anni, approfittando del fatto che fossero di minore età rispetto a loro, della superiorità numerica e della inesperienza delle stesse e quindi in assenza di valido consenso, che neppure poteva essere validamente prestato. Inoltre, si è configurato il reato di cui all’articolo 595 cod. pen. per avere ripreso gli atti sessuali mediante i telefonini e averle diffuse in gruppi whattsapp e di cui all’articolo 600 ter cod. pen. per avere scattato immagini di carattere pedopornografico.

I genitori degli autori deli reati commessi ai danni delle due minorenni, sono solidalmente stati giudicati responsabili con i rispettivi figli per il risarcimento del danno subito dalle vittime, alla cui verificazione hanno concorso mediante una condotta indipendente.

• Tribunale Parma, sentenza 14 marzo 2023 n. 315 – Giudice Est. Cicciò



3. e 4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno (Cc articoli 404 e 414; Legge 9 gennaio 2004, n. 6)

L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Crotone, l’istanza di interdizione non è stata accolta.

Il Tribunale torinese, al contrario, ha ritenuto la misura dell’interdizione più adeguata alla tutela della beneficiaria la quale non era stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. nel corso dell’esame di fronte a quest’ultimo.

NOTA

Si è rilevato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, come le tipiche condizioni, ritenute essenziali per dare luogo alla pronunzia di interdizione giudiziale (abitualità, attualità e gravità dell’infermità, della quale sia dimostrata l’idoneità a impedire la capacità di provvedere ai propri interessi), possano permettere, anche l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

La dottrina, quindi, ha segnalato come la distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale debba essere rappresentata, anche al fine di ordinare l’ambito applicativo delle due misure, muovendo dalla riformata formulazione dell’articolo 414 c.c. che, come riformulata nel 2004, accompagna, un ulteriore presupposto applicativo dell’interdizione giudiziale (ulteriore, rispetto a quelli sopra indicati), stabilendo che quest’ultima misura possa essere disposta quando ciò risulti necessario, al fine di garantire, all’infermo che versi nelle già richiamate condizioni, “adeguata protezione”.

• Tribunale Crotone, sentenza 5 gennaio 2023 n. 12 – Pres. Marchianò, Giud. Rel. Nobile de Santis

• Tribunale Torino, Sez. VII, sentenza 5 luglio 2023 n. 2891 – Pres. Boemio



5. AFFIDAMENTO CONDIVISO – Elasticità nell’esercizio del diritto di visita

(Cc articoli 156 e 337-ter; legge 898/1970, articolo)

Con riferimento al diritto di visita, va evidenziato in punto di diritto che il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ; in particolare, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo . In particolare è stato precisato che l’esercizio del diritto di visita, lungi dal poter essere esercitato sulla base di una turnazione automatica, deve essere flessibile ed elastico, calibrato in ragione delle esigenze di vita quotidiana, ordinarie e straordinarie, non potendo prescindere dalle esigenze e dagli aspetti pratici della vita quotidiana e dovendosi considerare, nella gestione dei rapporti con il minore, le innumerevoli variabili connesse, al fine di garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio.

• Tribunale di Benevento, sentenza 24 ottobre 2023 – Pres. Consolante, Giud. Rel. Nasti



6. SEPARAZIONE – Un solo episodio di violenza è causa di addebito (Cc articoli 151 e 156)

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

Un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all’interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell’affectio coniugalis.

• Tribunale di Bari, sentenza 27 ottobre 2023 – Presidente Est. De Simone



7. SUCCESSIONE – Accettazione con beneficio di inventario e rimborso spese tributarie e funerarie (Cc articolo 490)

Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede.

L’articolo 490, 2 co., n. 2, prevede tra gli effetti del beneficio d’inventario, che «l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti». L’erede beneficiato succede nei debiti del de cuius, ma gode del beneficio della responsabilità limitata, opponibile a qualsiasi creditore.

Nel caso prospettato al Tribunale modenese, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposta, madre delle opponenti, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per il rimborso di spese (tributarie e funerarie) affrontate in relazione alla successione del padre delle opponenti (nonchè marito dell’opposta), deceduto senza lasciare testamento.

Pendendo procedimento di divisione (nel cui ambito avrebbe dovuto essere veicolata la pretesa), l’opposizione è stata ritenuta fondata poiché il credito dell’opposta non era esigibile.

• Tribunale Modena, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2023 – Giudice Bolondi



8. RIFORMA CARTABIA – Sottrazione del minore e attuazione dei provvedimenti (Cpc articoli 473-bis.14, 473-bis.15 e 473-bis.38)

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti.

Nel caso in esame il tribunale di Ancona aveva iscritto a carico della donna un procedimento penale contestando il reato di sottrazione di persone incapaci.

In particolare, i carabinieri dopo la denuncia presentata dall’uomo, avevano ripetutamente provato a contattare la donna, con esito negativo.

Al contempo, il tribunale per i minorenni aveva sospeso la donna dall’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia.

L’attuazione del provvedimento è fortemente condizionata dal fatto che nel caso in esame non esistono elementi per stabilire dove possono trovarsi la donna con la figlia minorenne.

L’articolo 473 bis. 38 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia può applicarsi anche all’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la sottrazione è già avvenuta, ma si devono prevenire, una volta rintracciato il minore, eventuali ulteriori allontanamenti, evitando una nuova sottrazione.

• Tribunale di Ancona, decreto 13 ottobre 2023 - Giudice Guidarelli



9. MANTENIMENTO DEI FIGLI - L’obbligo di mantenimento dei figli contenuto nel titolo esecutivo (Cpc articoli 480 e 615)

L’obbligo di mantenimento dei figli contenuto nel titolo esecutivo, viene a costituire un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l’assegno di mantenimento per figli e colui cui è stato imposto l’obbligo di versarlo, rapporto che perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il quale costituisce in definitiva l’unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti. In sede di opposizione a precetto, l’indagine non può che essere limitata all’accertamento della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che, successivamente, ne determinano l’invalidità o l’inefficacia. In tale ambito non possono certamente essere collocate quindi le circostanze relative alla successiva coabitazione di una figlia presso il genitore affidatario. I principi sopra esposti e un tale prospettato mutamento, non incidendo sulla validità o sull’efficacia del titolo esecutivo ma evidenziando più semplicemente un’evoluzione della situazione, verificabile solo in sede di cognizione, non può essere dedotto e rilevato con il procedimento di opposizione al precetto (articolo 615 c.p.c.), ma con apposito strumento processuale.

• Tribunale Roma, Sez. IV, sentenza 27 aprile 2023 n. 6684 - Giudice Ciufolini



10. AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Sulla mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (Cp articoli 81 e 388)

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativi all’affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui articolo 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo.

La fattispecie criminosa esige, dunque, un comportamento cosciente e volontario da cui derivi la illegittima frustrazione delle legittime pretese altrui, motivo per cui l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori non può concretarsi in un comportamento di mancato esercizio di un diritto, trattandosi di condotta inidonea a determinare la lesione delle legittime pretese altrui a tutela delle quali è prevista la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 388 cod. pen.

Nel caso di specie, la pronuncia di colpevolezza cui era pervenuto il Giudice di prime cure muoveva dalle dichiarazioni rese in giudizio dal marito, costituitosi parte civile, il quale riferiva che l’imputata, con la quale aveva in corso un complesso procedimento di separazione, in molteplici occasioni aveva del tutto disatteso quanto stabilito dal Tribunale in ordine alle modalità di frequentazione del figlio minore che di fatto trascorreva la maggior parte dei fine settimana con il padre, non rispettando l’alternanza.

• Corte d’Appello Ancona, sentenza 9 maggio 2023 n. 328 – Pres. Salvia