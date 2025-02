Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024 e 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Convivenza, acquisto dell’auto e restituzione della somma mutuata

2. Sospensione della responsabilità genitoriale del genitore e poteri dei Servizi

3. Divisione ereditaria in presenza di immobili abusivi

4. Affidamento, gravi...