Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Spese straordinarie, opposizione a precetto e ruolo del consenso

2. Riconoscimento delle sentenze straniere di adozione

3. Collocamento paritario e conflittualità genitoriale

4. Azione revocatoria di atto istitutivo di trust costituito...