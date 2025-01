Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Assegno per il nucleo familiare

2. Trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno

3. e 4. Diniego di rilascio del permesso di soggiorno e maltrattamenti

5. Capacità reddituale e contributo offerto dagli altri membri...