Farallon Capital acquisisce il “centro Sicilia” di Catania. Gli studi coinvolti

Toscano, Prendi, Cecchetti, Schettini, Squerzoni

Legance ha assistito Farallon Capital Europe LLP nell’acquisizione della società proprietaria del centro commerciale “Centro Sicilia” di Catania. Si tratta del centro commerciale più grande della Sicilia, con una superficie di quasi 100.000 metri quadrati. Nell’ambito dell’operazione ha avuto luogo altresì la rinegoziazione dell’indebitamento finanziario della società oggetto di acquisizione.

Legance ha agito con un team guidato dai partner Andrea Giannelli e Gabriele Capecchi, affiancati da Federica Toscano e Ristela Prendi per gli aspetti contrattuali e societari, Francesco Castoldi, Giulia Massimo e Angela Maiuri per i profili amministrativi, Riccardo Daguati per i profili regolamentari, Beatrice Zilio e Matteo Cornelli per i profili legati al finanziamento.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Farallon Capital Europe LLP per tutti i profili fiscali dell’acquisizione, con un team guidato dal partner Claudio Schettini, coadiuvato dal partner Alessandro Giannelli, dall’associate partner Federico Signorini e dal senior associate Nicholas Niola.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i venditori, primari investitori istituzionali, con un team guidato dal partner Filippo Cecchetti coadiuvato dalla counsel Eleonora Laurito, dal senior associate Filippo Maria Coen e dall’associate Giovanni Paolo Corsi per gli aspetti contrattuali e societari; dalla counsel Claudia Lami e dall’associate Guido Manfredonia per i profili legati al finanziamento; dalla managing associate Martina Di Giovanni e dall’associate Olga Memmola per i profili regolamentari; dal partner Fabio Chiarenza e dal managing associate Alessandro Minniti per i profili fiscali.

Le banche finanziatrici, e segnatamente Bank of America Europe Designated Activity, succursale di Milano, e Banco BPM S.p.A., sono state assistite da Jones Day con un team coordinato dal partner Francesco Squerzoni, coadiuvato dall’Of-counsel Andrea Cantarelli per i profili legati al finanziamento, dal Counsel Patrizia Gioiosa per gli aspetti di natura regolamentare e dagli Of-counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile per i profili di natura fiscale.