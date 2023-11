Fiditalia, cartolarizzazione “full-stack” con Allen & Overy e Legance

Pietro Bellone, Chiara D’Andolfo, Roberto Mazzarano









Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli concessi da Fiditalia S.p.A., intermediario finanziario il cui capitale sociale è interamente detenuto da Société Générale.



L’operazione si caratterizza per il collocamento pubblico dell’intera capital structure (c.d. “full-stack”), fatta eccezione per la tranche junior sottoscritta dall’originator. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo. La cartolarizzazione è stata strutturata in conformità ai criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017.



Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager Société Générale in relazione a tutti i profili legali, regolamentari e fiscali dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo (nella foto al centro) e dalla trainee Alessia Cellucci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha inoltre prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.



Legance ha affiancato Fiditalia con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), con il supporto della senior associate Giorgia Furlan.