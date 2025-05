FINANZA DI PROGETTO - Il ruolo della finanza di progetto riconosciuto all'interno del Ppp

Preliminarmente, è opportuno menzionare come il Correttivo, con intenzione di favorire il coordinamento sistemico del codice, abbia modificato il terzo comma dell'articolo 173 del Dlgs 36/2023 chiarendo che la finanza di progetto è una forma particolare di concessione, così sancendone, anche a livello normativo, l'appartenenza all'amplio genus del PPP

L'istituto del Partenariato pubblico privato (in seguito anche "PPP"), sempre più importante strumento di collaborazione fra gli operatori economici privati e le pubbliche amministrazioni (si veda P. Monea, «Un nuovo assetto per il partenariato pubblico privato», in «La nuova disciplina degli appalti pubblici», Pacini Giuridica Editore 2023), è stato oggetto di intervento da parte del Legislatore mediante il decreto legislativo, 31 dicembre 2024 n. 209, cosiddetto "Correttivo", che ha novellato il...