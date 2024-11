Finanziamenti pubblici: la Pec inviata con un solo secondo di ritardo può costare la perdita dell’agevolazione

Il Consiglio di Stato (sentenza n.8546/2024) ha chiarito che la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara per un finanziamento pubblico è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la pubblica amministrazione procedente nella gestione di una procedura selettiva. Ecco perché bastano pochi secondi di ritardo nell’invio della pec – nella vicenda appena 35 secondi...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi