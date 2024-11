Fivers cresce a Roma con l’ingresso di Giovanna Aucone quale partner e del suo team

Giovanna Aucone

Si allarga la partnership di FIVERS Studio Legale e Tributario con l’ingresso di Giovanna Aucone, esperta di diritto assicurativo, e del suo team.

Giovanna Aucone, con Miriam Bohl, Giancarlo Bonfiglio, Federica Colarieti e Fiorentino Di Iorio, opereranno dalla sede romana dello Studio contribuiranno a rafforzare ulteriormente FIVERS in uno dei suoi principali ambiti di attività, quello dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi.

“Diamo il benvenuto a Giovanna e al suo team in FIVERS. Una delle direttrici della strategia di crescita dello Studio per il triennio 2024-2026 è l’ulteriore rafforzamento nelle sue aree identitarie per linee esterne, oltre che attraverso la crescita organica alla quale da sempre lavoriamo. L’ingresso di Giovanna e del suo team in FIVERS si inserisce in questa strategia e ci consente di ampliare il team di professionisti nell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che lo studio presta a favore di primarie istituzioni in ambito di regolamentazione assicurativa“, commentano i Co-managing Partner.