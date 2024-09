Freshfields assiste Phoenix Tower International nella sottoscrizione di un accordo strategico con Iliad in Italia

Luigi Verga

Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) ha assistito Phoenix Tower International (‘PTI’), uno dei principali operatori di infrastrutture wireless a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo “Build-to-Suit” con Iliad Italia (‘Iliad’), uno degli operatori di reti mobili (MNO) in più rapida crescita in Italia.

L’accordo prevede lo sviluppo di un massimo di 1.900 nuovi siti di trasmissione in aree densamente e mediamente popolate, espandendo e potenziando ulteriormente la rete mobile 4G/5G di Iliad. L’operazione è parte della strategia di crescita a livello europeo di PTI e permette a quest’ultima di rafforzare la propria posizione in Italia.

Nell’ambito di questo accordo, PTI offre a Iliad un accesso a lungo termine a questi siti a condizioni preferenziali, supportando l’impegno dell’operatore a fornire servizi di comunicazione mobile di alta qualità alla propria clientela.

Il completamento di questa operazione è soggetto alle usuali condizioni regolamentari.

Il team di Freshfields è stato guidato, per gli aspetti corporate, dal partner Luigi Verga unitamente alla senior associate Barbara Degli Esposti, alla senior associate Vittoria Deregibus e all’associate Elena Martegiani. Per gli aspetti fiscali PTI si è avvalsa dell’assistenza del partner Renato Paternollo, del counsel Toni Marciante e dell’associate Costanza Cascone. Il counsel Valentina Armaroli ha prestato assistenza per gli aspetti finance. Per gli aspetti antitrust e golden power hanno agito il socio Ermelinda Spinelli e l’associate Luca Feltrin. Il partner Federico Mercuri, il seniore associate Umberto Parmigiani e l’associate Alberto Criscuolo hanno prestato assistenza per gli aspetti litigation. Per gli aspetti di diritto del lavoro, è intervenuto il counsel Lorenzo Fusco e la senior associate Mara Ruberto. Il counsel Nicola Franceschina e l’associate Emanuele Cossa sono intervenuti per gli aspetti di diritto immobiliare e la senior associate Stefania Guarino è intervenuta per i profili di diritto amministrativo.

Il team multi-giurisdizionale di Freshfields ha incluso anche colleghi dello studio di Londra e Parigi.