Garante privacy: è illecito rilevare la presenza dei dipendenti con le impronte digitali anche se c’è il loro consenso

Il Garante Privacy (provvedimento n. 167/2025) ha chiarito che l’uso delle impronte digitali per rilevare la presenza dei lavoratori viola la normativa a tutela della riservatezza, sia italiana che europea, per cui non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi